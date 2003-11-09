Князева (Кузьмина) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти09.11.2003
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузьмин Семен
Мать: Кузьмина Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
09.11.2003