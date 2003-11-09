Князева (Кузьмина) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князева (Кузьмина) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

09.11.2003

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузьмин Семен

Мать: Кузьмина Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
09.11.2003
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