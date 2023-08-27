Прозоров Георгий Дмитриевич
Место рождениягород Елец, Елецкий район, Липецкая область
Дата рождения01.12.1933
Дата смерти2002
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1933
Отец: Прозоров Дмитрий
Мать: не указана
город Елец, Елецкий район, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.12.1961
Дочь: Черемисина Алла Георгиевна
Мать ребёнка: Ганжа Нина Николаевна
Аксу, Степногорская городская администрация, Акмолинская область
Смерть
2002