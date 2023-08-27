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Прозоров Георгий Дмитриевич

Место рождения

город Елец, Елецкий район, Липецкая область

Дата рождения

01.12.1933

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1933

Отец: Прозоров Дмитрий

Мать: не указана

город Елец, Елецкий район, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.12.1961

Дочь: Черемисина Алла Георгиевна

Мать ребёнка: Ганжа Нина Николаевна

Аксу, Степногорская городская администрация, Акмолинская область
Смерть
2002
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