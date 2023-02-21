Владимирова (Гордеева) Дарья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимирова (Гордеева) Дарья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Зоткин Григорий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Максимова Ульяна Леонтьевна

Отец ребёнка: Владимиров Леонтий Павлович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Владимиров Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Владимиров Леонтий Павлович

Рождение ребёнка
07.03.1914

Сын: Владимиров Николай Леонтьевич

Отец ребёнка: не указан

Васильевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Владимиров Леонтий Павлович

Смерть
1962
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