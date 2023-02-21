Владимирова (Гордеева) Дарья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1962
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Зоткин Григорий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Максимова Ульяна Леонтьевна
Отец ребёнка: Владимиров Леонтий Павлович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Владимиров Иван Леонтьевич
Отец ребёнка: Владимиров Леонтий Павлович
Рождение ребёнка
07.03.1914
Сын: Владимиров Николай Леонтьевич
Отец ребёнка: не указан
Васильевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1962