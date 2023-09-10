Падюкин Павел Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1970
Рождение ребёнка
15.04.1994
Дочь: Ядрова Гульниса Павловна
Мать ребёнка: Падюкина Эльмира Ивановна
Бракосочетание
07.04.2000
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.04.2000
Дочь: Падюкина Юлия Павловна
Мать ребёнка: Падюкина Эльмира Ивановна