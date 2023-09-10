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Падюкин Павел Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1970

Отец: Падюкин Александр Анатольевич

Мать: Падюкина Нина Ивановна

Рождение ребёнка
15.04.1994

Дочь: Ядрова Гульниса Павловна

Мать ребёнка: Падюкина Эльмира Ивановна

Бракосочетание
07.04.2000

Жена: Падюкина Эльмира Ивановна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.04.2000

Дочь: Падюкина Юлия Павловна

Мать ребёнка: Падюкина Эльмира Ивановна

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