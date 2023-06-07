Вяткин Сергей Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вяткин Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1953
Сын: Вяткин Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Вяткина Мария Петровна
Рождение ребёнка
29.06.1957
Сын: Вяткин Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Вяткина Мария Петровна
Смерть
Неизвестно