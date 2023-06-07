Вяткин Сергей Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вяткин Сергей Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вяткин Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1953

Сын: Вяткин Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Вяткина Мария Петровна

Рождение ребёнка
29.06.1957

Сын: Вяткин Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Вяткина Мария Петровна

Смерть
Неизвестно
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