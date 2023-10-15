Чуприна Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуприна Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

2000

Пол

Женский

Отец

1959 г.р.

Мать

1967 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2000

Отец: Чуприн Андрей

Мать: Житова Диана

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