Клешнин Иван Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлешнин Иван Осипович

Клешнин Иван Осипович

Место рождения

Нижегородская область, Тоншаевский район, деревня Большая Ширта

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1924

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1900 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Клешнин Осип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матрена Артемьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клешнин Николай Иванович

Мать ребёнка: Матрена Артемьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матрена Артемьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матрена Артемьева

Работа или профессия
Неизвестно
столяр, плотник
Рождение ребёнка
14.09.1900

Сын: Клешнин Семен Иванович

Мать ребёнка: Матрена Артемьева

Смерть
1924

Мы используем куки для улучшения работы сайта.