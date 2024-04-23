Клешнин Иван Осипович
Место рожденияНижегородская область, Тоншаевский район, деревня Большая Ширта
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1924
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Клешнин Осип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Матрена Артемьева
Работа или профессия
Неизвестно
столяр, плотник
Рождение ребёнка
14.09.1900
Мать ребёнка: Матрена Артемьева
Смерть
1924