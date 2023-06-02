Хасянов Марат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хасянов Марат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.03.2002

Дочь: Хасянова Зифа Маратовна

Мать ребёнка: Хасянова Гелюса Аглеметдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хасянова Кадрия Маратовна

Мать ребёнка: Хасянова Гелюса Аглеметдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хасянова Гелюса Аглеметдиновна

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