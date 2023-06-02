Хасянов Марат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.03.2002
Дочь: Хасянова Зифа Маратовна
Мать ребёнка: Хасянова Гелюса Аглеметдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хасянова Кадрия Маратовна
Мать ребёнка: Хасянова Гелюса Аглеметдиновна
Бракосочетание
Неизвестно