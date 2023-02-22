Леонтьева (Рунова) Евстолия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтьева (Рунова) Евстолия Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Леонтьев Павел Андреевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1968
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