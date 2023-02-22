Леонтьева (Рунова) Евстолия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Леонтьев Павел Андреевич
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1968