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Митрофанов Андрей Владимирович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

С 14.07.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.01.1965

Дочь: Митрофанова Евгения Андреевна

Мать ребёнка: Митрофанова Лариса Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение
С 14.07.1966

Отец: Митрофанов Владимир Андреевич

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.01.1995

Дочь: Митрофанова Евгения Андреевна

Мать ребёнка: Митрофанова Лариса Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митрофанова Лариса Алексеевна

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