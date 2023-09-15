Митрофанов Андрей Владимирович
Место рождения
Дата рожденияС 14.07.1966
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.01.1965
Дочь: Митрофанова Евгения Андреевна
Мать ребёнка: Митрофанова Лариса Алексеевна
Рождение
С 14.07.1966
Отец: Митрофанов Владимир Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1995
Дочь: Митрофанова Евгения Андреевна
Мать ребёнка: Митрофанова Лариса Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно