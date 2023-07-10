Караков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Караков Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каракова Мария Александровна

Мать ребёнка: Каракова Раиса Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Караков Александр Александрович

Мать ребёнка: Каракова Раиса Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каракова Раиса Егоровна

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