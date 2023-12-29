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Калиновский? Яков Семенович

Место рождения

Глазово, Сумська область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Глазово, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о браке.
Работа или профессия
Неизвестно
казенный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Глазово, Сумська область
Бракосочетание
09.11.1902 ст.

Жена: Калиновская? (Селивонова) Анна Марковна

Кривоносовка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Глазово, Сумська область

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