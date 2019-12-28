Домнин Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домнин Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1943

Дата смерти

28.12.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1943

Отец: Домнин Алекснадр Николаевич

Мать: Домнина Анастасия

Рождение ребёнка
11.11.1967

Дочь: Домнина Светлана Александровна

Мать ребёнка: Домнина Людмила Алексеевна

Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.07.1980

Дочь: Домнина Вероника Александровна

Мать ребёнка: Домнина Людмила Алексеевна

Смерть
28.12.2019
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