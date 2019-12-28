Домнин Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1943
Дата смерти28.12.2019
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1943
Отец: Домнин Алекснадр Николаевич
Мать: Домнина Анастасия
Рождение ребёнка
11.11.1967
Дочь: Домнина Светлана Александровна
Мать ребёнка: Домнина Людмила Алексеевна
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.07.1980
Дочь: Домнина Вероника Александровна
Мать ребёнка: Домнина Людмила Алексеевна
Смерть
28.12.2019