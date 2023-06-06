Валиева (Валиева) Тахия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валиева (Валиева) Тахия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1901 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1929

Отец: Валиев Габделислам

Мать: Валиева Фаида

Рождение ребёнка
17.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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