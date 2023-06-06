Валиева (Валиева) Тахия
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1929
Отец: Валиев Габделислам
Мать: Валиева Фаида
Рождение ребёнка
17.10.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно