Пышкин Андрей Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1967
Дата смерти03.01.2017
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1967
Отец: Пышкин Борис Фёдорович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.12.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
03.01.2017