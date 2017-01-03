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Пышкин Андрей Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1967

Дата смерти

03.01.2017

Пол

Мужской

Отец

1941 г.р.

Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1967

Отец: Пышкин Борис Фёдорович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.12.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Смерть
03.01.2017
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
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