Ципоркина Рива Исааковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ципоркина Рива Исааковна

Место рождения

Витебск, Витебская область

Дата рождения

05.10.1932

Дата смерти

30.01.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1893 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1932

Отец: не указан

Мать: Ципоркина Двейра Израильевна

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
26.05.1956

Дочь: Давидзон Людмила Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Юрий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степанов Юрий Сергеевич

Смерть
30.01.2021
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