Ципоркина Рива Исааковна
Место рождения
Дата рождения05.10.1932
Дата смерти30.01.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1932
Отец: не указан
Рождение ребёнка
26.05.1956
Дочь: Давидзон Людмила Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Степанов Юрий Сергеевич
Смерть
30.01.2021