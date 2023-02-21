Базганов Александр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1982
Рождение ребёнка
28.12.2011
Сын: Базганов Егор Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.03.2022
Дочь: Базганова Мия Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности