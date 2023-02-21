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Базганов Александр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1982

Отец: Базганов Андрей Иванович

Мать: Базганова Марина Васильевна

Рождение ребёнка
28.12.2011

Сын: Базганов Егор Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.03.2022

Дочь: Базганова Мия Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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