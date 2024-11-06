Федотов Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1966
Рождение ребёнка
17.03.?
Дочь: Федотова Дарья Андреевна
Мать ребёнка: (Маркелова) Елена Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федотова Арина Андреевна
Мать ребёнка: (Маркелова) Елена Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана