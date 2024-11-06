Федотов Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотов Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1966

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1966

Отец: Федотов Иван Алексеевич

Мать: Федотова (Романова) Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
17.03.?

Дочь: Федотова Дарья Андреевна

Мать ребёнка: (Маркелова) Елена Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федотова Арина Андреевна

Мать ребёнка: (Маркелова) Елена Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Маркелова) Елена Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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