Шарипова (Афанасьева) Юлия Гакифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарипова (Афанасьева) Юлия Гакифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.2000

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.2000

Отец: Шарипов Гакиф Губайдуллович

Мать: Оля

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