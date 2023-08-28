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Рубцов Михаил
Рубцов Михаил
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
Галина
Дети
Елена
Добавил:
КК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Елена
Мать ребёнка:
Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Галина
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