Гордеев Василий Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеев Василий Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1963

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1963

Отец: Гордеев Леонид Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
14.05.1983

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.10.1983

Сын: Гордеев Леонид Васильевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.10.1983

Сын: Гордеев Максим Васильевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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