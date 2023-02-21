Гордеев Василий Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1963
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1963
Отец: Гордеев Леонид Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
14.05.1983
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.10.1983
Сын: Гордеев Леонид Васильевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.10.1983
Сын: Гордеев Максим Васильевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности