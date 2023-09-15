Голева, Соловьева Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голева, Соловьева Вера Васильевна

Место рождения

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

12.09.1897

Дата смерти

16.12.1968

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1897

Отец: Соловьев Василий Васильев

Мать: Елена Григорьева

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 93 Оп. 1 Д. 1242 Метрическая книга приходов Богородицкого у. сел: Дмитриевское, Плесы (Димитриевское, Плес); Казанское, Ивановское на Красивой Мече (Казанское на Красивой Мече, Ивановское); Кузнецо... Показать все
Рождение ребёнка
20.05.1923

Сын: Голев Николай Степанович

Отец ребёнка: Голев Степан Иванович

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. Р-3998 Оп. 3 Д. 314 | Государственный архив Тульской области | Ф. Р-3998 Оп. 3 Д. 314
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голев Степан Иванович

Смерть
16.12.1968
Похороны
Неизвестно
Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
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