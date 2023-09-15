Голева, Соловьева Вера Васильевна
Место рождения
Дата рождения12.09.1897
Дата смерти16.12.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1897
Отец: Соловьев Василий Васильев
Мать: Елена Григорьева
Ф. 93 Оп. 1 Д. 1242 Метрическая книга приходов Богородицкого у. сел: Дмитриевское, Плесы (Димитриевское, Плес); Казанское, Ивановское на Красивой Мече (Казанское на Красивой Мече, Ивановское); Кузнецо... Показать все
Рождение ребёнка
20.05.1923
Отец ребёнка: Голев Степан Иванович
Ф. Р-3998 Оп. 3 Д. 314 | Государственный архив Тульской области | Ф. Р-3998 Оп. 3 Д. 314
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.12.1968
Похороны
Неизвестно
Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область