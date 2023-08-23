Абросимов Илларион Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Абросимов Симон Илларионович
Мать ребёнка: Абросимова Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
14.10.1908
Дочь: Параскева Илларионовна
Мать ребёнка: Абросимова Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Илларионовна
Мать ребёнка: Абросимова Евдокия Семеновна
Смерть
Неизвестно