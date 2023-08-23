Абросимов Илларион Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абросимов Илларион Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Абросимов Симон Илларионович

Мать ребёнка: Абросимова Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
14.10.1908

Дочь: Параскева Илларионовна

Мать ребёнка: Абросимова Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Илларионовна

Мать ребёнка: Абросимова Евдокия Семеновна

Смерть
Неизвестно
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