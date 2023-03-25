Некрасов Михаил Иоанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1911
Евсино, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
22.07.1912 ст.
Дорогина Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно