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Некрасов Михаил Иоанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1911
Евсино, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
22.07.1912 ст.

Жена: Богданова Екатерина Николаевна

Дорогина Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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