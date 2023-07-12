Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1980
Сын: Ермаков Максим Николаевич
Мать ребёнка: Ермакова Светлана Анатольевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.04.1990
Дочь: Паршина Александра
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно