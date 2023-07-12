Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1955 г.р.

Дети

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1980

Сын: Ермаков Максим Николаевич

Мать ребёнка: Ермакова Светлана Анатольевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.04.1990

Дочь: Паршина Александра

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Ермакова Светлана Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермакова Светлана Анатольевна

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