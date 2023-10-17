Бесклубова (Коссова) Вера Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бесклубова (Коссова) Вера Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1952

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1952

Отец: Коссов Евгений Семенович

Мать: Коссова Марина Викторовна

Рождение ребёнка
03.05.1980

Дочь: Тюшагина Таисия Геннадьевна

Отец ребёнка: Бесклубов Геннадий Валентинович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.05.1986

Дочь: Павловская Ольга Геннадьевна

Отец ребёнка: Бесклубов Геннадий Валентинович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бесклубов Геннадий Валентинович

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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