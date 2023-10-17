Бесклубова (Коссова) Вера Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1952
Рождение ребёнка
03.05.1980
Дочь: Тюшагина Таисия Геннадьевна
Отец ребёнка: Бесклубов Геннадий Валентинович
Рождение ребёнка
12.05.1986
Дочь: Павловская Ольга Геннадьевна
Отец ребёнка: Бесклубов Геннадий Валентинович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно