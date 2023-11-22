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Леонова Мария Лазаревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лазарь Неизвестно

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонов Николай Александрович

Отец ребёнка: Леонов Александр Иванович

Рождение ребёнка
11.05.1919

Дочь: Леонова Таисия Александровна

Отец ребёнка: Леонов Александр Иванович

Смерть
Неизвестно

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