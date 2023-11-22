Леонова Мария Лазаревна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лазарь Неизвестно
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леонов Николай Александрович
Отец ребёнка: Леонов Александр Иванович
Рождение ребёнка
11.05.1919
Дочь: Леонова Таисия Александровна
Отец ребёнка: Леонов Александр Иванович
Смерть
Неизвестно