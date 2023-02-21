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Бахман Игорь Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1979

Отец: Бахман Юрий

Мать: -Бахман Ирина

Рождение ребёнка
17.07.2003

Дочь: Бахман Анастасия Игоревна

Мать ребёнка: Бушуева Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
21.12.2007

Дочь: Бахман Анжелика Игоревна

Мать ребёнка: Бушуева Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
24.07.2015

Дочь: Бахман Арина Игоревна

Мать ребёнка: Бушуева Ольга Владимировна

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