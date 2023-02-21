Бахман Игорь Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1979
Отец: Бахман Юрий
Мать: -Бахман Ирина
Рождение ребёнка
17.07.2003
Дочь: Бахман Анастасия Игоревна
Мать ребёнка: Бушуева Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
21.12.2007
Дочь: Бахман Анжелика Игоревна
Мать ребёнка: Бушуева Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
24.07.2015
Дочь: Бахман Арина Игоревна
Мать ребёнка: Бушуева Ольга Владимировна