Малкина Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малкина Евдокия Федоровна

Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Малкин Терентий Михаилович

Отец ребёнка: Малкин Михаил Семенович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Степанида Михаиловна

Отец ребёнка: Малкин Михаил Семенович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малкин Михаил Семенович

Смерть
Неизвестно
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