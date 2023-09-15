Малкина Евдокия Федоровна
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Малкин Терентий Михаилович
Отец ребёнка: Малкин Михаил Семенович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Степанида Михаиловна
Отец ребёнка: Малкин Михаил Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно