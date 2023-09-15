Арсений Алексеев
Место рождения
Дата рождения1848
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Алексей Трофимов
Мать: Анна Карпова
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Неонила Арсениева
Мать ребёнка: Анна Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1871
Сын: Овсянников Власий Арсениев
Мать ребёнка: Анна Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1878
Сын: Григорий Арсениев
Мать ребёнка: Анна Кириллова
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Анна Кириллова
Рождение ребёнка
1883
Сын: Яков
Мать ребёнка: Анна Кириллова
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Елена Арсениева
Мать ребёнка: Анна Кириллова
Работа или профессия
Неизвестно