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Арсений Алексеев

Место рождения

Жуково, Осташковский, Тверская область

Дата рождения

1848

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Алексей Трофимов

Мать: Анна Карпова

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Неонила Арсениева

Мать ребёнка: Анна Кириллова

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Овсянников Власий Арсениев

Мать ребёнка: Анна Кириллова

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Григорий Арсениев

Мать ребёнка: Анна Кириллова

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
1881

Сын: Овсянников Иван Арсениев

Мать ребёнка: Анна Кириллова

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
1883

Сын: Яков

Мать ребёнка: Анна Кириллова

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Елена Арсениева

Мать ребёнка: Анна Кириллова

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
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