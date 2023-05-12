Хальзова Дарья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хальзова Дарья Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1969

Дата смерти

17.02.1935

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Хальзова Анна Федосеевича

Отец ребёнка: Хальзов Федосей Максимович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Хальзова Пелагея Федосеевна

Отец ребёнка: Хальзов Федосей Максимович

Рождение ребёнка
04.11.1905

Сын: Хальзов Михаил Федосеевич

Отец ребёнка: Хальзов Федосей Максимович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Хальзов Петр Федосеевич

Отец ребёнка: Хальзов Федосей Максимович

Рождение ребёнка
12.11.1910

Сын: Хальзов Федор Федосеевич

Отец ребёнка: Хальзов Федосей Максимович

Рождение ребёнка
12.11.1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хальзов Федосей Максимович

Смерть
17.02.1935
Рождение
17.03.1969

Отец: Часовских Илья Матвеевич

Мать: Часовских Ксения

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