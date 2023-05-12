Хальзова Дарья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1969
Дата смерти17.02.1935
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Хальзова Анна Федосеевича
Отец ребёнка: Хальзов Федосей Максимович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Хальзова Пелагея Федосеевна
Отец ребёнка: Хальзов Федосей Максимович
Рождение ребёнка
04.11.1905
Сын: Хальзов Михаил Федосеевич
Отец ребёнка: Хальзов Федосей Максимович
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Хальзов Федосей Максимович
Рождение ребёнка
12.11.1910
Отец ребёнка: Хальзов Федосей Максимович
Рождение ребёнка
12.11.1910
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хальзов Федосей Максимович
Смерть
17.02.1935
Рождение
17.03.1969
Отец: Часовских Илья Матвеевич
Мать: Часовских Ксения