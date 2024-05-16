Меркулов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения27.03.1917 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
27.03.1917 ст.
Запись №2 Рузского уезда, Ащеринской волости, села Дьякова крестьянин Иван Димитриев Меркулов и законная его жена Дарья Матвеева; оба православного вероисповедания
Крещение
28.03.1917 ст.
Борисо-Глебская церковь, с. Дьяково, Ащеринская волость, Рузский уезд
Восприемниками были: того же уезда и волости, деревни Шаркова крестьянский сын Павел Ефимов и Тверской губернии, Калязинского уезда, Фроловской волости, деревни Ивайковой крестьянская девица Екатерина... Показать все
Смерть
Неизвестно