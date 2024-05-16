Меркулов Иван Иванович 27.03.1917 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМеркулов Иван Иванович

Меркулов Иван Иванович

Место рождения

Дьяково, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

27.03.1917 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

Около 1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1917 ст.

Отец: Меркулов Иван Дмитриевич

Мать: Меркулова (Морозова) Дарья Матвеевна

Дьяково, Ащеринская волость, Рузский уезд
Запись №2 Рузского уезда, Ащеринской волости, села Дьякова крестьянин Иван Димитриев Меркулов и законная его жена Дарья Матвеева; оба православного вероисповедания
Крещение
28.03.1917 ст.
Борисо-Глебская церковь, с. Дьяково, Ащеринская волость, Рузский уезд
Восприемниками были: того же уезда и волости, деревни Шаркова крестьянский сын Павел Ефимов и Тверской губернии, Калязинского уезда, Фроловской волости, деревни Ивайковой крестьянская девица Екатерина... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.