Романовский Стефан (Симеон)
Место рождения
Дата рождения12.07.1777
Дата смерти16.12.1841
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1791 по 1795
Киев, Киевский уезд
Место жительства
С 1795 по 1813
Каменец-Подольский, Хмельницька область
Место жительства
С 1813 по 1821
Острог, Рівненська область
Место жительства
С 1821 по 1828
Аннополь, Хмельницька область
Место жительства
С 1828 по 1841
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
16.12.1841
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область