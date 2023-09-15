Романовский Стефан (Симеон) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романовский Стефан (Симеон)

Место рождения

Чечельник, Вінницька область

Дата рождения

12.07.1777

Дата смерти

16.12.1841

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Чечельник, Вінницька область
Место жительства
С 1791 по 1795
Киев, Киевский уезд
Место жительства
С 1795 по 1813
Каменец-Подольский, Хмельницька область
Место жительства
С 1813 по 1821
Острог, Рівненська область
Место жительства
С 1821 по 1828
Аннополь, Хмельницька область
Место жительства
С 1828 по 1841
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
16.12.1841
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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