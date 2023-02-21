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Салахутдин Бикмухаметов
Салахутдин Бикмухаметов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1846
Дата смерти
1850
Пол
Мужской
Отец
Бикмухамет Бикмурзин
1817 г.р.
Мать
Таифа Фейзуллина
После 1809 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец:
Бикмухамет Бикмурзин
Мать:
Таифа Фейзуллина
Смерть
1850
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