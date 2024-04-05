Белоногова (Тимохина) Анастасия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения22.07.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1994
Отец: не указан
Мать: Юрина (Сыркина) Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белоногов Дмитрий
Работа или профессия
Неизвестно
Мастер маникюра.
Рождение ребёнка
31.08.2011
Сын: Белоногов Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Белоногов Дмитрий
Рождение ребёнка
17.01.2015
Сын: Белоногов Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Белоногов Дмитрий
Рождение ребёнка
30.05.2020
Дочь: Белоногова ? Дмитриевна
Отец ребёнка: Белоногов Дмитрий