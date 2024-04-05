Белоногова (Тимохина) Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоногова (Тимохина) Анастасия Сергеевна

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Место рождения

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

22.07.1994

Пол

Женский

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1994

Отец: не указан

Мать: Юрина (Сыркина) Елена

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоногов Дмитрий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Работа или профессия
Неизвестно
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Мастер маникюра.
Рождение ребёнка
31.08.2011

Сын: Белоногов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Белоногов Дмитрий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
17.01.2015

Сын: Белоногов Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Белоногов Дмитрий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
30.05.2020

Дочь: Белоногова ? Дмитриевна

Отец ребёнка: Белоногов Дмитрий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

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