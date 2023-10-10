Маргайлик (Кантаурова) Алла Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маргайлик (Кантаурова) Алла Вячеславовна

Место рождения

Рустави, ქ. რუსთავი , ქვემო ქართლი

Дата рождения

Около 16.07.1981

Пол

Женский

Отец

1946 г.р.

Мать

Муж

1985 г.р.

Дети

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Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 16.07.1981

Отец: Кантауров Вячеслав Викторович

Мать: Кантаурова Людмила

Рустави, ქ. რუსთავი , ქვემო ქართლი
Бракосочетание
Около 2010

Муж: Маргайлик Денис

Рождение ребёнка
Около 21.10.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маргайлик Денис

Багратионовск, Багратионовский, Калининградская область
Рождение ребёнка
03.11.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Берчак Сергей

Багратионовск, Багратионовский, Калининградская область
Развод
Неизвестно

Муж: Маргайлик Денис

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Багратионовск, Багратионовский, Калининградская область
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