Маргайлик (Кантаурова) Алла Вячеславовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 16.07.1981
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 16.07.1981
Отец: Кантауров Вячеслав Викторович
Мать: Кантаурова Людмила
Бракосочетание
Около 2010
Муж: Маргайлик Денис
Рождение ребёнка
Около 21.10.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маргайлик Денис
Рождение ребёнка
03.11.2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Берчак Сергей
Развод
Неизвестно
Муж: Маргайлик Денис
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно