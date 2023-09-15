Пожидаев Никита Ануфриев
Место рождения
Дата рожденияДо 1600
Дата смертиПосле 1650
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1600
Отец: Пожидаев Ануфрий Булгаков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1628
Мать ребёнка: Пожидаева Варвара
Рождение ребёнка
Около 1630
Мать ребёнка: Пожидаева Варвара
Рождение ребёнка
Около 1632
Мать ребёнка: Пожидаева Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пожидаева Варвара
Смерть
После 1650