Пожидаев Никита Ануфриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПожидаев Никита Ануфриев

Пожидаев Никита Ануфриев

Место рождения

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

До 1600

Дата смерти

После 1650

Пол

Мужской

Отец

До 1570 г.р.

Мать

Не указана

Жена

До 1600 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1600

Отец: Пожидаев Ануфрий Булгаков

Мать: не указана

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1628

Сын: Пожидаев Анурий Никитин

Мать ребёнка: Пожидаева Варвара

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1630

Сын: Пожидаев Понкрат Никитин

Мать ребёнка: Пожидаева Варвара

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1632

Сын: Пожидаев Ерофей Никитин

Мать ребёнка: Пожидаева Варвара

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пожидаева Варвара

Смерть
После 1650
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close