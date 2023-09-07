Тирол Ам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тирол Ам

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

41

Дата смерти

120

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

21 г.р.

Жена

60 г.р.
61 г.р.

Дети

Добавил:

EK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
41

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Тирол Амиа

Рождение ребёнка
78

Сын: Тирол Кан

Мать ребёнка: Тирол Анна

Рождение ребёнка
80

Сын: Тирол Мигра

Мать ребёнка: Тирол Масиан

Рождение ребёнка
80

Сын: Тирол Он

Мать ребёнка: Тирол Анна

Рождение ребёнка
82

Сын: Тирол Манам

Мать ребёнка: Тирол Анна

Рождение ребёнка
90

Сын: Тирол Ингон

Мать ребёнка: Тирол Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тирол Масиан

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тирол Анна

Смерть
120
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