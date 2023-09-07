Тирол Ам
Место рожденияНе указано
Дата рождения41
Дата смерти120
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
41
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Тирол Амиа
Рождение ребёнка
78
Сын: Тирол Кан
Мать ребёнка: Тирол Анна
Рождение ребёнка
80
Сын: Тирол Мигра
Мать ребёнка: Тирол Масиан
Рождение ребёнка
80
Сын: Тирол Он
Мать ребёнка: Тирол Анна
Рождение ребёнка
82
Сын: Тирол Манам
Мать ребёнка: Тирол Анна
Рождение ребёнка
90
Сын: Тирол Ингон
Мать ребёнка: Тирол Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тирол Масиан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тирол Анна
Смерть
120