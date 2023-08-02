Корвай Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корвай Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1908 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Жерновой Клавдия

Мать ребёнка: Корвай Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корвай Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корвай Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корвай Мария

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