Новикова Акилина Вонифаньевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.05.1891
Дочь: Кузнецов Феодосья Сергеевна
Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Павлович
Рождение ребёнка
13.08.1892
Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Павлович
Смерть
Неизвестно