Новикова Акилина Вонифаньевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Новикова Акилина Вонифаньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1851 г.р.

Дети

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Сергей Павлович

Рождение ребёнка
25.05.1891

Дочь: Кузнецов Феодосья Сергеевна

Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Павлович

Рождение ребёнка
13.08.1892

Сын: Кузнецов Максим Сергеев

Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Павлович

Смерть
Неизвестно

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