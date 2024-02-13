Петрова (Коротаева) Меланья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Петров Михаил Егорович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Дорохова (Петрова) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Петров Михаил Егорович
Рождение ребёнка
03.03.1894
Сын: Петров Василий Михайлович
Отец ребёнка: Петров Михаил Егорович
Рождение ребёнка
03.03.1894
Сын: Петров Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Петров Михаил Егорович
Смерть
Неизвестно