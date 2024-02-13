Петрова (Коротаева) Меланья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Коротаева) Меланья Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Каратаев Матвей Григорьевич

Мать: Каратаева (Иванова) Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Михаил Егорович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Петров Иван Михайлович

Отец ребёнка: Петров Михаил Егорович

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Дорохова (Петрова) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Петров Михаил Егорович

Рождение ребёнка
03.03.1894

Сын: Петров Василий Михайлович

Отец ребёнка: Петров Михаил Егорович

Рождение ребёнка
03.03.1894

Сын: Петров Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Петров Михаил Егорович

Смерть
Неизвестно

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