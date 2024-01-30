Побегус (Сахаревич) София Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Побегус (Сахаревич) София Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1910 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сахаревич Владимир Васильевич

Мать: Сахаревич Марина Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Побегус Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Побегус Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Побегус Евгений

Смерть
Неизвестно
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