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Елохин Андрей Георгиев (Егоров)

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Место рождения

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область

Дата рождения

04.07.1837 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1837 ст.

Отец: Елохин Георгий (Егор) Георгиев (Егоров)

Мать: Елохина (Бекишева) Анастасия Стефанова

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Запись М98 в МК Градо-Ялуторовского Сретенского собора, ГА в г. Тобольске, плёнка 2060651, стр.65 Кто у кого родился: В деревне Томиловой у крестьянина Егора Егорова Елохина и законной жены его Наста... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елохина Анисья Иванова

Смерть
Неизвестно

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