Елохин Андрей Георгиев (Егоров)
Место рождения
Дата рождения04.07.1837 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1837 ст.
Запись М98 в МК Градо-Ялуторовского Сретенского собора, ГА в г. Тобольске, плёнка 2060651, стр.65 Кто у кого родился: В деревне Томиловой у крестьянина Егора Егорова Елохина и законной жены его Наста... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елохина Анисья Иванова
Смерть
Неизвестно