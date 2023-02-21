Колотовкина (Щеголёнкова) Нелли Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.2000
Дочь: Колотовкина Полина Геннадьевна
Отец ребёнка: Колотовкин Геннадий Борисович
Рождение ребёнка
27.11.2009
Сын: Колотовкин Глеб Геннадьевич
Отец ребёнка: Колотовкин Геннадий Борисович
Бракосочетание
Неизвестно