Колотовкина (Щеголёнкова) Нелли Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолотовкина (Щеголёнкова) Нелли Викторовна

Колотовкина (Щеголёнкова) Нелли Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1970

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.2000

Дочь: Колотовкина Полина Геннадьевна

Отец ребёнка: Колотовкин Геннадий Борисович

Выкса, город Выкса, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.11.2009

Сын: Колотовкин Глеб Геннадьевич

Отец ребёнка: Колотовкин Геннадий Борисович

Выкса, город Выкса, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колотовкин Геннадий Борисович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close