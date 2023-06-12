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Канельская Людмила Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1948

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1948

Отец: Канельский Виктор Павлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.12.1970

Сын: Аршамбо Александр Юрьевич

Отец ребёнка: Аршамбо Юрий Александрович

Рождение ребёнка
19.06.1978

Дочь: Аршамбо Любовь Юрьевна

Отец ребёнка: Аршамбо Юрий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аршамбо Юрий Александрович

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