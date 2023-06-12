Канельская Людмила Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1948
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1948
Отец: Канельский Виктор Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.12.1970
Сын: Аршамбо Александр Юрьевич
Отец ребёнка: Аршамбо Юрий Александрович
Рождение ребёнка
19.06.1978
Дочь: Аршамбо Любовь Юрьевна
Отец ребёнка: Аршамбо Юрий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно