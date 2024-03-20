Монахова Ольга Аверьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.02.1915
Дочь: Монахова Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Монахов Кузьма Ильич
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Ярославцева Нина Кузьминична
Отец ребёнка: Монахов Кузьма Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Монахов Александр Кузьмич
Отец ребёнка: Монахов Кузьма Ильич
В 1914 г умер сын Александр в возрасте 7 мес от простуды при станции Быково Бронницкого уезда, села Быково
Смерть
Неизвестно