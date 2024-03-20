Монахова Ольга Аверьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Монахова Ольга Аверьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1915

Дочь: Монахова Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Монахов Кузьма Ильич

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Ярославцева Нина Кузьминична

Отец ребёнка: Монахов Кузьма Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Монахов Александр Кузьмич

Отец ребёнка: Монахов Кузьма Ильич

В 1914 г умер сын Александр в возрасте 7 мес от простуды при станции Быково Бронницкого уезда, села Быково
Смерть
Неизвестно
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