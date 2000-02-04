Шестеркин Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения25.01.1939
Дата смерти04.02.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1939
х. Акимбетово, Назаровский сельсовет, Кугарчинский район
Бракосочетание
10.07.1963
Рождение ребёнка
25.03.1964
Дочь: Иванкина Наталья Александровна
Мать ребёнка: Шестеркина Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
08.10.1971
Дочь: Долгова Ирина Алексндровна
Мать ребёнка: Шестеркина Надежда Алексеевна
Смерть
04.02.2000