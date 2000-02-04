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Шестеркин Александр Николаевич

Место рождения

Назарово, Зианчуринский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.01.1939

Дата смерти

04.02.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1939

Отец: Шестеркин Николай Федорович

Мать: Шестеркина Анастасия Михайловна

Назарово, Зианчуринский муниципальный район, Республика Башкортостан
х. Акимбетово, Назаровский сельсовет, Кугарчинский район
Бракосочетание
10.07.1963

Жена: Шестеркина Надежда Алексеевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.03.1964

Дочь: Иванкина Наталья Александровна

Мать ребёнка: Шестеркина Надежда Алексеевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.10.1971

Дочь: Долгова Ирина Алексндровна

Мать ребёнка: Шестеркина Надежда Алексеевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
04.02.2000
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