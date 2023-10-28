Бехлер (Плохих) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Плохих Иван Андреевич
Мать: Плохих Алёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бехлер Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Бехлер Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бехлер Мария Ивановна
Отец ребёнка: Бехлер Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бехлер Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бехлер Иван