Бехлер (Плохих) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бехлер (Плохих) Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плохих Иван Андреевич

Мать: Плохих Алёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бехлер Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Бехлер Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бехлер Мария Ивановна

Отец ребёнка: Бехлер Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бехлер Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Бехлер Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бехлер Иван

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