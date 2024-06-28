Панкова Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкова Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панков Матвей Андреевич

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.03.1910

Сын: Панков Александр Матвеевич

Отец ребёнка: Панков Матвей Андреевич

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.12.1911

Дочь: Панкова Зоя Матвеевна

Отец ребёнка: Панков Матвей Андреевич

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.11.1913

Сын: Панков Виктор Матвеевич

Отец ребёнка: Панков Матвей Андреевич

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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