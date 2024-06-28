Панкова Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.03.1910
Сын: Панков Александр Матвеевич
Отец ребёнка: Панков Матвей Андреевич
Рождение ребёнка
14.12.1911
Дочь: Панкова Зоя Матвеевна
Отец ребёнка: Панков Матвей Андреевич
Рождение ребёнка
04.11.1913
Отец ребёнка: Панков Матвей Андреевич
Смерть
Неизвестно