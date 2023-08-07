Агрипина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгрипина Ивановна

Агрипина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Между 1816 и 1820

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1745 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Татьяна Иудовна

Отец ребёнка: Иуда Семенович

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Анисья Иудовна

Отец ребёнка: Иуда Семенович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Федосья Иудовна

Отец ребёнка: Иуда Семенович

Рождение ребёнка
1783

Сын: Тарас Иудович

Отец ребёнка: Иуда Семенович

Рождение ребёнка
1786

Сын: Тюрников Селиверст Иудович

Отец ребёнка: Иуда Семенович

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Евдокия Иудовна

Отец ребёнка: Иуда Семенович

Рождение ребёнка
1795

Сын: Ефим Иудович

Отец ребёнка: Иуда Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иуда Семенович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Между 1816 и 1820
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close