Агрипина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиМежду 1816 и 1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Татьяна Иудовна
Отец ребёнка: Иуда Семенович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Анисья Иудовна
Отец ребёнка: Иуда Семенович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Федосья Иудовна
Отец ребёнка: Иуда Семенович
Рождение ребёнка
1783
Сын: Тарас Иудович
Отец ребёнка: Иуда Семенович
Рождение ребёнка
1786
Сын: Тюрников Селиверст Иудович
Отец ребёнка: Иуда Семенович
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Евдокия Иудовна
Отец ребёнка: Иуда Семенович
Рождение ребёнка
1795
Сын: Ефим Иудович
Отец ребёнка: Иуда Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иуда Семенович
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Между 1816 и 1820